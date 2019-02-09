فتح الله: الدوري لن يُستكمل.. وشوبير يرد: ليس دورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يرى محمود فتح الله مدافع النجوم أن النسخة الجارية من الدوري المصري لن تُستكمل، بسبب ما تشهده المسابقة هذا العام بين الزمالك وبيراميدز والأهلي بسبب ترتيب وجدول المباريات.

وقال فتح الله في تصريحات لـ"أون سبورت" بعد مباراة الزمالك: "من وجهة نظري الدوري لن يستكمل بنسبة 90%، وأتوقع إصدار قرار رسمي بشأن هذا الأمر خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "بالنسبة لي أريد أن يُستكمل الدوري لأن إلغاءه سيلحق الضرر باللاعبين، وأتمنى أن يستمر النجوم في الدوري الممتاز ويُتوج الزمالك باللقب، لكني لا أتوقع استكمال المسابقة".

من جانبه، رد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة ومقدم "ستاد مصر" على فتح الله قائلا: "ليس دور اللاعب أن يصرح بأن الدوري سيُستكمل أم لا".

وأوضح: "هناك ضوابط، استكمال الدور من عدمه أمر لا يخص اللاعب أو المدرب، من حق إدارة النادي فقط أن تتسائل حول الأمر، لكن لا يجب أن يخرج اللاعبون خارج الإطار".

وأتم شوبير قائلا: "كل الحب لفتح الله وله كل التقدير والاحترام لكن هذا ليس دوره على الإطلاق".

يُذكر أن الزمالك نجح في الفوز على النجوم بهدف نظيف سجله أيمن حفني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري.