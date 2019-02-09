محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أنهى أيمن حفني ، لاعب وسط الزمالك، حالة الصيام عن التهديفي التي لازمته طوال الـ 288 يوما الماضية بسبب الغياب للإصابة، ليحرز هدفا لفريقه في شباك النجوم، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 21 بالدوري.
وسجل حفني هدفا في شباك النجوم مع حلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وكان آخر هدفا سجله أيمن حفني مع الزمالك، في لقاء لفريقه أمام الأهلي يوم 26 أبريل 2018، ليغيب بعدها عن التهديف، بسبب الاصابة التي تعرض لها قبل شهور.
وتعرض حفني للإصابة مع الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، ليستمر غيابه حتى يوم 1 نوفمبر أمام وادي دجلة، والذي ظهر يومها على مقاعد بدلاء الزمالك لكنه لم يشارك.
وتعد مشاركة أيمن حفني أمام النجوم هي الأولى بقميص الزمالك في مسابقة الدوري، منذ يوم 26 أبريل من العام الماضي، ليسجل هدفا بعد صيام دام لـ 288 يوما.
كانت هذه تفاصيل خبر حفني يعود ويسجل بعد 288 يومًا من الغياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.