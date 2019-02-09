كيف تناولت الصحف الإنجليزية هدف صلاح أمام بورنموث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا بثلاثة أهداف دون رد أمام بورنموث في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

فوز ليفربول جعل الريدز يعود للقمة بـ65 نقطة ليصبح على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدف في شباك بورنموث، ليرفع رصيده إلى 17 هدفًا هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز تعليقات الصحف الإنجليزية عن هدف صلاح أمام بورنموث:

ديلي ميل:

ليفربول يعود للصدارة وصلاح يسجل

قالت الصحيفة إن ليفربول تمكن من استعادة مركزه في صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على بورنموث ليصبح الريدز متفوقًا على مانشستر سيتي بثلاث نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول استطاع أن يعود للتسجيل من جديد بتسجيله الهدف الثالث في المباراة والـ17 في الدوري هذا الموسم.

ذا صن:

بفضل صلاح وماني وفينالدوم.. ليفربول يعود للقمة

ذكرت الصحيفة أن أهداف الثلاثي صلاح وساديو ماني وفينالدوم ساهمت في عودة ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا بعدما غاب عن التسجيل آخر مباراتين أمام ليستر سيتي ووست هام.

ميرور:

صلاح وماني وفيرمينو = قوة ليفربول

أشادت الصحيفة بمستوى الثلاثي الهجومي في صفوف ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بعد المستوى الذي قدموه خلال مباراة برونموث.

وذكرت الصحيفة الأرقام التي حققها صلاح مع ليفربول حيث سجل 17 هدفًا خلال 26 مباراة مع الريدز خلال هذا الموسم، ليصبح في صدارة هدافي بريميرليج.

إكسبريس:

صلاح يسجل وليفربول في الصدارة

قالت الصحيفة إن صلاح نجح في استعادة نغمة التهديف بعد غياب مباراتين متتاليتين، لافتة إلى أن صاحب الـ26 عامًا قدّم مباراة قوية بعدما هدد مرمى بورنموث في أكثر من مناسبة.

وأضافت الصحيفة أن صلاح استطاع أن يضرب بورنموث بعد مرور دقيقتين في الشوط الثاني بتسجيله الهدف الثالث في اللقاء.