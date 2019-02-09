تركي آل الشيخ: أشكر اتحاد الكرة.. وبيراميدز جاهز للعب في أي بطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بعدما قرر الأخير تأجيل مباراة بيراميدز أمام الأهلي.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام ".

وأضاف:" بيراميدز جاهز للعب في أي بطولة، سواء دوري أو كأس ، دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة علي العدل بين كل الأندية".

واختتم:" شابو الاستاذ المحترم هاني أبوريدة".

يُذكر أن الأهلي قد أصدر بياناً ظهر اليوم شدد خلاله على تمسكه الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقًا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي.