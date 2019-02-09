7 أرقام جديدة لصلاح أمام بورنموث.. الابتعاد بصدارة الهدافين وتكرار إنجاز متتالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمتهما مساء السبت بالجولة الـ26 من المسابقة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي حققها صاحب الـ26 عامًا بعد العودة للتسجيل أمام بورنموث:

- عزز صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي رافعًا رصيده إلى 17 هدفًا، مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه الجابوني بيير إمريك أوباميانج الذي سجل 15 هدفًا، وهاري كين وسيرجيو أجويور (14 هدفًا لكل منهما).

- أصبح صلاح أول لاعب يسجل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول منذ الأوروجواياني لويس سواريز، والثالث بشكل عام في آخر 16 موسم بعد ستيفن جيرارد في موسمي (2007-08 و2008-09)، ولويس سواريز موسمي (2013-13 و2013-14).

- واصل صلاح هوايته المفضلة بالتسجيل أمام بورنموث للمبارة الرابعة على التوالي محققًا العلامة الكاملة أمامهم، ليتساوى بورنموث مع واتفورد كأكثر الفرق استقبالا لأهداف صلاح في بريميرليج برصيد 6 أهداف.

- لم يكمل صلاح ثلاث مباريات متتالية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بدون تسجيل هدف، منذ انضمامه للريدز قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي.

- يعد بورنموث بوابة صلاح للعودة للتسجيل هذا الموسم في بريميرليج، حيث غاب المصري عن التسجيل في الدورالأول في مبارتي إيفرتون وبيرنلي قبل زيارو شباك بورنموث، كما عاد لهز شباك نفس الفريق الليلة بعد غيابه عن التسجيل أمام ليستر سيتي ووست هام.

- أشعل صلاح الصراع على الحذاء الذهبي لهداف دوريات الخمس الكبرى وتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ17 هدفًا لكل منهما في المركز الثالث، خلف ليونيل ميسي لاعب برشلونة متصدر الترتيب بـ21 هدفًا، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (18 هدفًا).

- ساهم صلاح في 88 هدفًا خلال 86 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه للريدز، حيث سجل حتى الآن 64 هدفًا وصنع 24 آخرين، مع العلم أنه سجل هدفه الـ49 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في 62 مباراة.