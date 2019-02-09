إصابة كافاني قبل مواجهة مانشستر يونايتد

خرج ادينسون كافاني مصابا في الشوط الاول من مباراة فريقه باريس سان جيرمان على أرضه امام بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت قبل ثلاثة أيام من توجه فريقه العاصمة الفرنسية للقاء مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وغادر مهاجم أوروجواي الملعب قبل نهاية الشوط الاول وهو يمسك بفخذه وذلك عقب افتتاحه التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

كما سيغيب عن فريق المدرب توماس توخيل المهاجم البرازيلي نيمار الذي استبعد بسبب اصابة في القدم.