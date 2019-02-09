دورتموند يفرط في تقدمه بثلاثية نظيفة أمام هوفنهايم

فرط فريق بوروسيا دورتموند في تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم وسمح له بالتعادل 3-3 اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3-0 وهانوفر على ضيفه نورنبرج 2-0 وتعادل فرايبورج مع فولفسبورج 3-3 كما تعادل لايبزج مع ضيفه اينتراخت فرانكفورت سلبيا.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 50 نقطة بفارق ثمان نقاط عن بايرن ميونيخ الوصيف ومونشنجلادباخ صاحب المركز الثالث.

وبإمكان بايرن أن يقلص الفارق مع دورتموند في الصدارة إلى خمس نقاط إذا فاز على ضيفه شالكه في وقت لاحق اليوم.