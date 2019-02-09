أحمد جلال يهنئ اللاعبين بعد الفوز على النجوم

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توجه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك إلى غرف ملابس الفريق عقب انتهاء مواجهتهم أمام النجوم.
وكان الزمالك حقق فوزا صعبا علىالنجوم بهدف دون رد أحرزه أيمن حفني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في
ووجه أحمد جلال التهئنة إلى اللاعبين عقب الفوز الصعب على النجوم، والاستمرار في صدارة الجدول مع الحفاظ على فارق الـ 6 نقاط مع بيراميدز صاحب المركزالثاني.
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