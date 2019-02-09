أحمد جلال يهنئ اللاعبين بعد الفوز على النجوم

احمد جلال ابراهيم

كتب - مصطفى جويلي

توجه أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك إلى غرف ملابس الفريق عقب انتهاء مواجهتهم أمام النجوم.

وكان الزمالك حقق فوزا صعبا على

النجوم بهدف دون رد أحرزه أيمن حفني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت فيالجولة 21 من الدوري الممتاز.

ووجه أحمد جلال التهئنة إلى اللاعبين عقب الفوز الصعب على النجوم، والاستمرار في صدارة الجدول مع الحفاظ على فارق الـ 6 نقاط مع بيراميدز صاحب المركزالثاني.