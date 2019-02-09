أحمد سامي: قدمنا مباراة جيدة امام الزمالك وأشكر اللاعبين على الاداء

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أكد أحمد سامي المدير الفني لنادي النجوم، ان فريقه قدم مباراة كبيرة امام الزمالك خلال المواجهة التي جمعت الفريقين بالدوري الممتاز اليوم وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.
وقال سامي في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي، ان الزمالك فريق كبيرومتصدر الدوري وحرصنا على غلق المساحات ونجحنا في ذلك وهدف الزمالك جاء من خطأ ولم يهدد مرمى النجوم طوال شوطي المباراة، وكان بامكاننا الخروج بنتيجة افضل ولكن
ووجه سامي الشكر للاعبيه على الاداء الجيد خلال المباراة لافتا الى ان الحارس الدولي عصام الحضري اضافة قوية للفريق، لافتا الى ان الدفع به في المباراة ليس نفسيا ولكن الحضري جاهز للمباراة بنسبة 100%.
واتم نقدم مباريات جيدة خلال الفترة الاخيرة ونتمنى العودة سريعا الى الانتصارات.
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