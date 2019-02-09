جنش يوجه التحية لعصام الحضري بعد مباراة الزمالك والنجوم

محمود جنش لاعب الزمالك كتب ـ مصطفى جويلي: قام محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك بلفتة طيبة، عقب إنتهاء مباراة فريقه أمام النجوم على ملعب بتروسبورت. وبمجرد إنتهاء اللقاء توجه جنش لغرفة الملابس الخاصه بفريق النجوم، للقيام بتوجيه التحية إلى حارس المرمي، وباقي اللاعبين ، بصفته لغرفة الملابس الخاصه بفريق النجوم، للقيام بتوجيه التحية إلى حارس المرمي، وباقي اللاعبين ، بصفتهكابتن الزمالك. يذكر أن الزمالك حقق فوز صعب على النجوم بهدف دون رد أحرزه أيمن حفني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الممتاز.

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