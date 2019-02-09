جروس يمنح اللاعبين راحة بعد الفوز على النجوم

كتب - مصطفى جويلي

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات بعد الفوز على النجوم.

وكان الزمالك حقق فوز صعب على النجوم

بهدف دون رد أحرزه أيمن حفني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في الجولة 21 منالدوري الممتاز.

ومنح جروس الفريق راحة من التدريبات غداً الأحد، علي أن تستأنف بعد غدا الإثنين عصرا.

يذكر أن الزمالك يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.