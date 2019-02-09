بالأرقام.. محمد صلاح دائم زيارة شباك بورنموث

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تمكن محمد صلاح نجم ليفربول من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على بورنموث، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وسجل صلاح الهدف الثالث لفريقه في الشوط الثاني بعدتمريرة رائعة من فيرمينو، مكنت الدولي المصري من مواصلة تصدر الدوري الإنجليزي.
ويعد فريق بورنموث أحد أكثر الفرق استقبالاً للأهداف من محمد صلاح، حيث سجل فيهم في الدوري
كما سجل في الموسم الماضي هدفا بمباراة الذهاب ومثله في مباراة الإياب، وبذلك تمكن من تسجيل أهداف .
ويتساوى بورنموث مع واتفورد، بعد أن استقبل الفريقين 6 أهداف من النجم المصري محمد صلاح.
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