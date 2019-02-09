الزمالك يثأر من النجوم بهدف لـ" البديل " أيمن حفني

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا وثأر من النجوم بهدف نظيف بستاد بتروسبورت في الجولة 21 للدوري الممتاز.

كان النجوم قد فاز على الزمالك بهدف أيضا في لقاء الفريقين بالدور الأول.

ووسع الأبيض المتصدر فارق النقاط بينه و بيراميدز" الثاني" إلى 6 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 48 نقطة ، والأهلي الثالث إلى 9 نقاط وللأخير له مباراة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

سجل هدف اللقاء الوحيد البديل أيمن حفني في الدقيقة 72 ومن أول لمسة له بعد نزوله في لقاء سيطر فيه الزمالك لعبا ونتيجة خاصة في الشوط الثاني ،وتصدى عصام الحضري والعارضة لأكثر من كرة كانت ستزيد من الحصيلة التهديفية.

الشوط الاول

بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين رغم المبادرة الهجومية من النجوم بعرضية لأحمد أيمن يبعدها الدفاع الابيض بصعوبة من حلق المرمى.

يحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء ،وعابه تباعد الخطوط وارتداد عمر السعيد الى الخلف والميل الى الناحية اليسرى للابتعاد عن الرقابة وإتاحة الفرصة للقادمين من الخلف مثل خالد بوطيب وحميد احداد ولكن البطء شكل مشكلة أخرى أمام مهاجمى الزمالك في إحداث فاعلية على المرمى.

مع الوقت ظهرت الخطورة البيضاء دون هز الشباك من خلال رأسية عمر السعيد فوق العارضة ويرد محمد همام ويبعد المدافع محمود علاء من حلق المرمى.

يحاول الزمالك ويسدد عبد الله جمعة بيمناه فوق العارضة ،وينجح النجوم في غلق المنطقة الخلفية جيدا ساعده البطء من لاعبي الزمالك ويلعب شرويدة عرضية لصلاح أمين في أقصى اليمين إلى خارج الملعب.

تلوح فرصة للتهديف مع نهاية الشوط من ضربة حرة على حدود المنطقة يتصدى لها فرجاني ساسي ويضع

الكرة فوق المقص الأيسر اكتفى الحضري بالنظر إليها.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما ويسدد حميد أحداد بجوار القائم مباشرة، تليها أخرى تصطدم الكرة في العارضة وترتد.

مع الوقت يزيد الضغط الأبيض والفاعلية من خلال تحرك إيجابي من فرجاني ساسي ويوسف أوباما واحداد وخالد بوطيب ،ويمرر فرجاني في العمق لعمر السعيد "ياخد الكرة على صدره" ويلف ويسدد من الوضع راقدا بشكل جمالي بجوار القائم ولو سكنت الشباك لكان واحدا من أجمل أهداف الدوري

يستمر الضغط الابيض ويسدد من خارج منطقة الجزاء محمود علاء ارضية زاحفة بجوار القائم مباشرة.

يجري جروس تغييرا بنزول ايمن حفني بدلا من إبراهيم حسن " غير الموفق"

في المقابل يلعب النيجيري ايميليو واسلام الفار بدلا من احمد شرويدة وايمن غباشي.

هدف ابيض

في الدقيقة 72 ومن هجمة منظمة من خالد بوطيب تصل الكرة لأوباما يقتحم منطقة الجزاء ويلعب عرضية يسئ المدافع عمرو السيسي ابعاد الكرة وتتهيأ في اول لمسة لحفني يضع الكرة سهلة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأبيض.

يستمر الضغط الزمالكاوي ويسدد بوطيب ويبعد بصعوبة الكرة من تحت العارضة عصام الحضري.