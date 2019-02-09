محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد

محمد صلاح كتب - عادل أبو الفضل: واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول ، تسجيله للأرقام التاريخية مع فريقه بالدوري الإنجليزي. وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث أمام بورنموث، على ملعب أنفيلد، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من البريميرليج. ملعب أنفيلد، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من البريميرليج. وأصبح صلاح هو ثالث لاعب في تاريخ ليفربول، يتمكن من إحراز أكثر من 20 هدف للقريق في جميع المسابقات بموسمين متتالين، في أخر 16 موسم وبذلك يعادل صلاح إنجاز كل من ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، والأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق السابق وبرشلونة الحالي.

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