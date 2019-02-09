بالصور.. طائرة المنيا تخسر أمام الحوار في 8 جولات دوري البقاء بالممتاز أ

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خسر فريق المنيا، أمام فريق الحوار، في ثامن جولات دوري البقاء بالممتاز "أ" لكرة الطائرة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب استاد المنيا.
بتلك المباراة ، حصد المنيا نقطة وحيدة ، وارتفع رصيده لـ16 نقطة،حيث حسم شوطين الأول والرابع ،بنتائج (25-23)، (25-14)، وأخفق في حسم الأشواط الثلاثة الأخرى، الثاني والثالث والأخير ،بنتائج (26-24)،(25-22)،(15-18) لصالح الحوار،وحضر فعاليات اللقاء، الدكتورة رحاب سراج ، و خالد
ويضم الجهاز الفني للمنيا ،إبراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق، المدرب العام، خالد ابو الوفا، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ،مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ،مدير إداري، وإشراف أ.مصطفى فتحي ،عضو مجلس إدارة نادي المنيا.
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