شاهد.. أيمن حفني يتقدم لصالح الزمالك أمام النجوم

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ايمن حفني لاعب الزمالككتب - عادل أبو الفضل:
تمكن نادي الزمالك من التقدم بأول الأهادف على النجوم، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت،في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.
جاء الهدف عن طريق ايمن
شاهد الهدف :
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