شاهد.. أيمن حفني يتقدم لصالح الزمالك أمام النجوم

ايمن حفني لاعب الزمالك

كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن نادي الزمالك من التقدم بأول الأهادف على النجوم، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب بتروسبورت،

في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز.

جاء الهدف عن طريق ايمن

حفني بعد نزوله مباشرة، فمن كرة عرضية أرضية فشل عمرو السيسي مدافع النجوم من إبعادها تمكن حفني من إستغلالها ووضعها في المرمى.

شاهد الهدف :