اونلاين | مباشر يلا شوت ON SPORT.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر اليوم 9/2/2019 اون لاين ماتش الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر يلا شوت ON SPORT.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر اليوم 9/2/2019 اون لاين ماتش الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر اليوم السبت 9/2/2019 رابط حصري يلا شوت ماتش الزمالك ضد النجوم يوتيوب مباشر اليوم، وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري، حيث يحل نادي الزمالك ضيفا على نظيره فريق النجوم وتقام المباراة على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ويسعى أبناء القلعة البيضاء للفوز اليوم وتعزيز صدارتهم للدوري المصري والفوز اليوم على فريق النجوم للثأر وتعويض خسارة الدور الأول حيث فاز النجوم على الزمالك بهدف دون رد أحرزه مهاجم النجوم صلاح أمين، لذا من المنتظر أن تكون أمامنا مباراة قوية بين المتصدر والنجوم الوافد الجديد الذي يحاول التواجد والبعد عن منطقة الهبوط والتنافس بشدة اليو يوتيوب ب مباشر مباراة الزمالك والنجوم عبرOn Sport.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك والنجوم، يدخل نادي الزمالك لقاء اليوم وهو متربع على صدارة الدوري المصري برصيد 45 نقطة حققها من خوض 18 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات بينما ذاق طعم الهزيمة في مباراة واحدة، لذلك يسعى الزمالك لتأكيد أحقيته بالصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق بيراميدز الذي يلاحقه بفارق ثلاث نقاط فقط ويأتي خلفه النادي الأهلي بقارق 6 نقاط حيث اشتد التنافس على القمة مع دخول المارد الأحمر للمركز الثالث يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والنجوم كورة ستار.

رابط لايف بث مباشر مباراة الزمالك والنجوم، بينما يخوض النجوم لقاء اليوم وهو يحتل المركز 13 برصيد 21 نقطة حققها من خوض 20 مباراة فاز في خمسة مباريات وتعادل في ستة مباريات بينما خسر تسعة مباريات ، ويطمح فريق النجوم لتحقيق نتيجة ايجابية اليوم والفوز اليوم على الفارس الأبيض ليحقق بذلك انجاز كبير بالفوز على الزمالك ذهابا وايابا، حيث يعتبر ذلك انجاز كبير لفريق صاعد من دوري المظاليم ويفوز على الزمالك للمرة الثانية لذلك من المتوقع أن تكون المباراة قوية من الجانبين، ويتسلح النجوم تحت قيادة أحمد سامي والظهور الأول لعصام الحضري والصفقات الجديدة مل كوريه ولاما كولين يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والنجوم كورة اون لاين.

موعد مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر

الساعة 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة 8:00 مساءا بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجوم

سيتم نقل البث المباشر لمباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري عبرشبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري وتذاع المباراة تحديدا عبر قناة ON SPORT HD الأولى، اضافة لقناة NILE SPORT.