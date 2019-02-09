رياضة | سان جيرمان يفوز على بوردو ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يفوز على بوردو ويعزز صدارته للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه بوردو 1 صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة العشرين للمسابقة.

ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الاوروجوياني ادينسون كافاني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني.