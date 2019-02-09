رياضة | تقارير.. ديبالا يختار فريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ديبالا يختار فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن باولو ديبالا نجم يوفنتوس يمر حاليًا بمفترق الطرق الأهم في مسيرته الكروية وأنه خلال الصيف الحالي قد يقرر الرحيل عن يوفنتوس على الرغم من أن عقده ممتد مع السيدة العجوز حتى 2022

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن ريال مدريد الإسباني هو الوجهة المفضلة التي يرغب الجوهرة في الرحيل إليها.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن التشيكي بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس أراد تدليل ديبالا في الساعات الماضية، لاسترضائه حيث قال: "لدينا أبطال خارقون ونريد الحفاظ عليهم، ديبالا يلعب بشكل أفضل وأنا سعيد بوجوده في الفريق".

لكن على ما يبدو بأن أيام ديبالا مع السيدة العجوز أصبحت معدودة، في ظل عدم استمرارية اللاعب في المشاركة مع يوفنتوس تحت قيادة أليجري.