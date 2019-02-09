رياضة | أحمد سامي: لم ألعب بأسلوب دفاعي أمام الزمالك.. والنجوم خسر بخطأ دفاعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد سامي: لم ألعب بأسلوب دفاعي أمام الزمالك.. والنجوم خسر بخطأ دفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم أنه يسير بشكل طيب في الفترة الأخيرة من مسابقة الدوري وتقديم أداء مميز.

وقال في تصريحات له عقب خسارة فريقه أمام الزمالك في بطولة الدوري: "لم ألعب بأسلوب دفاعي بحت لكن هدفي تمثل في الفوز وحاولت إغلاق مفاتيح لعب الزمالك لانني في النهاية ألعب أمام فريق كبير".

وتابع: "أشكر لاعبي النجوم والزمالك مكنش هيكسبني إلا بغلطة مني وهو ما حدث في النهاية بهدف أيمن حفني".

وأضاف: "مشاركة الحضري ليست مجازفة ولكنه جاهز من كل الجوانب الفنية والبدنية وقدم مستوى مميز وقيمة كبيرة وإضافة للفريق".

وواصل: "تفاجئت بطريقة جروس منذ بداية اللقاء والهجوم الضاغط لكننا تعاملنا مع اللقاء بشكل سليم وأحكمنا السيطرة على وسط الملعب وفي النهاية خسرنا بأقدامنا ولم يأتي هدف الزمالك من جملة تكتيكية".

الزمالك راحة من التدريبات غدا بعد الفوز على النجوم

قرر السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد الفوز على النجوم بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بتروسبورت في الجولة الحادية والعشرين للدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب النادي استعدادا لمباراة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

الفوز رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 48 نقطة يبتعد بها بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد النجوم عند 21 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.



