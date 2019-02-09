رياضة | ماركا: برشلونة يتخد القرار الحاسم ويُقرر بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: برشلونة يتخد القرار الحاسم ويُقرر بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني إتخذ قراره بشأن بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيقية المقبلة، بعد أداءه الباهت مع الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة البلوجرانا قررت بيع كوتينيو خلال ميركاتو الصيف، في ظل تراجع مستوي اللاعب منذ قدومه من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة لا يستبعد بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القدمة، إذا لم يعود اللاعب إلى سابق عهده، وتريد إدارة البرسا الحصول على عرض مالي كبير من أجل تعوض المبلغ الكبير الذي دفعته في جلب اللاعب إلى كامب نو.

وسيكون كوتينيو أمام فرصة كبيرة للحصول على مساحة أكبر للمشاركة مع الفريق الكتالوني، بعد إصابة زميله آرثر ميلو وغيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.