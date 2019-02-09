رياضة | سولاري: راض تمامًا عن أداء اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: راض تمامًا عن أداء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني، على راضاه التام عن كل ما حدث في ملعب واندا متروبوليتانو، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1 في الليجا.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة أتلتيكو مدريد: "أولئك الذين يستردون الكرة و يضحون بكل شيء هم اللاعبون، لست أنا، نحن كنا فريقًا".

وأضاف: "نحن سعداء لكن لدينا وضع أقدامنا على الأرض و فقط أن نعمل".

وواصل: "ريال مدريد مفضل لكن تاريخياً فقط ضد أياكس. السنوات والخبرة والتاريخ يميزان ذلك".

واختتم: "هذا الفريق هو ملتزم تمامًا مع قميص النادي. يريد الفوز في كل مباراة ويظهر ذلك. نتنافس بشكل جيد للغاية".