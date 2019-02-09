كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري: راض تمامًا عن أداء اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة أتلتيكو مدريد: "أولئك الذين يستردون الكرة و يضحون بكل شيء هم اللاعبون، لست أنا، نحن كنا فريقًا".
وأضاف: "نحن سعداء لكن لدينا وضع أقدامنا على الأرض و فقط أن نعمل".
وواصل: "ريال مدريد مفضل لكن تاريخياً فقط ضد أياكس. السنوات والخبرة والتاريخ يميزان ذلك".
واختتم: "هذا الفريق هو ملتزم تمامًا مع قميص النادي. يريد الفوز في كل مباراة ويظهر ذلك. نتنافس بشكل جيد للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | سولاري: راض تمامًا عن أداء اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.