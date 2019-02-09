رياضة | أول تعليق من سولاري بعد اكتساح أتلتيكو بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد اكتساح أتلتيكو بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1: "المفتاح هو دائما اللاعبين ، الفريق يشمل كل واحد منا من جهاز فني و بدني واداري، لكن اللاعبين هم الاساس".
وأضاف: "ريجيليون هو مثال لكل لاعبي مدرسة ريال مدريد والشباب".
وواصل: "لقد دخل غاريث بيل غرفة الملابس وهو في غاية السعادة بسبب هدفه والنتيجة. كل يوم هو يتحسن".
وتابع: "لا يملك المدربون شاشة لرؤية الـ VAR ، يمكننا الانتظار فقط. وبمجرد اتخاذ القرار ، يمكننا فقط الموافقة على القرار".
وواصل: "ڤينيسيوس هو كالطفل ، لازال يتعلم من اللاعبين المحترفين".
وأكمل: "مدريد تحارب على كل شيء حتى النهاية ، إنه ببساطة تاريخنا".
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