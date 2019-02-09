رياضة | أول تعليق من سولاري بعد اكتساح أتلتيكو بثلاثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سولاري بعد اكتساح أتلتيكو بثلاثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن مباراة فريقه أمام اتلتيكو مدريد، ربما تكون أفضل مباراة له منذ ديسمبر.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 3-1: "المفتاح هو دائما اللاعبين ، الفريق يشمل كل واحد منا من جهاز فني و بدني واداري، لكن اللاعبين هم الاساس".

وأضاف: "ريجيليون هو مثال لكل لاعبي مدرسة ريال مدريد والشباب".

وواصل: "لقد دخل غاريث بيل غرفة الملابس وهو في غاية السعادة بسبب هدفه والنتيجة. كل يوم هو يتحسن".

وتابع: "لا يملك المدربون شاشة لرؤية الـ VAR ، يمكننا الانتظار فقط. وبمجرد اتخاذ القرار ، يمكننا فقط الموافقة على القرار".

وواصل: "ڤينيسيوس هو كالطفل ، لازال يتعلم من اللاعبين المحترفين".

وأكمل: "مدريد تحارب على كل شيء حتى النهاية ، إنه ببساطة تاريخنا".