رياضة | فوز غزل شبين وعرب الرمل وبنها وسرس وميت خاقان وخسارة طوخ بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز غزل شبين وعرب الرمل وبنها وسرس وميت خاقان وخسارة طوخ بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت مباريات، الاسبوع الرابع والعشرين، من منافسات المجموعة الثامنة، بدوري القسم الثالث، اليوم السبت، حيث فاز فريق عرب الرمل خارج ملعبه علي حساب فريق نجوم السادات بهدف نظيف سجله الاعب محمد صلاح في الشوط الاول.

وحقق بنها فوز ثمين خارج أرضه علي فريق عثماسون في الوقت القاتل عن طريق الاعب أيمن رشاد، وتمكن غزل شبين من تحقيق فوز مستحق خارج ملعبه علي حساب صيد المحله بنتيجة 3-1، سجلهم مؤمن قصري هدفين، وابراهيم الحاج علي هدف.

وخسر طوخ قليوبيه علي ملعبه بهدف نظيف، من فريق مركز شباب بطا، سجلة للاعب محمد رجب ريعو بالدقيقة 63، وأضاع طوخ ركله جزاء في الشوط الاول، عن طريق مصطفي هنداوي تصدي لها الحارس عمر نصر .

تمكن ميت خاقان من تحقيق الفوز علي مالية كفر الزيات بنتيجه 4-3، في لقاء مثير، شهد الشوط الأول الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم المالية عن طريق محمد عبد الله، وتعادل عبد الرحمن عبد الفتاح لميت خاقان، وفي الشوط الثاني، تقدم عمرو صبحي لخاقان، وتعادل عبد الله البلاط للمالية، ثم تقدم ميت خاقان مجددا عبر اللاعب محمد عادل، وتعادل للمالية أحمد نصر من ركلة جزاء، وفي الدقيقة الأخيرة سجل حاتم صبحي هدف الفوز لأصحاب الملعب.

وخسر فريق سبورتنج كاسل علي ملعبه من سرس الليان بهدفين دون مقابل سجلهما الاعب محمد أحمد رمضان (حلة) في الدقيقتين 3و40 من الشوط الاول، ونجح مركز شباب زفتى في تحقيق فوز هام على حساب سمنود بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- عرب الرمل 45 نقطة

2- طوخ قليوبية 44 نقطة

3- المالية 44 نقطة

4- بنها 44 نقطة

5- صيد المحلة 37 نقطة

6- سرس الليان 35 نقطة

7- ميت خاقان 35 نقطة

8- سمنود 34 نقطة

9- عثماسون 26 نقطة

10- شباب بطا 27 نقطة

11- سبورتنج كاسل 24 نقطة

12- غزل شبين 20 نقطة

12- نجوم السادات 17 نقطة

14- شباب زفتى 17 نقطة