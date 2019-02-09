رياضة | فوز الشرقية وكهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات القسم الثالث اليوم للمجموعة السابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز الشرقية وكهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات القسم الثالث اليوم للمجموعة السابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم السبت 6 مواجهات نارية في إطار الجولة الثانية والعشرين من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والسويس والشرقية والتي يتصارع فيها الشرقية وكهرباء الإسماعيلية علي بطاقة التاهل لدوري القسم الثاني. ففي لقاء بين القمة والمنطقة الدافئة فاز الشرقية على غزل السويس بملعب الغزل بهدفين لهدف ليرتفع رصيد الشرقية إلى 57 نقطة ويتوقف رصيد الغزل عند 26 نقطة. وفي لقاء جمع اولاد البلد يفوز كهرباء الإسماعيلية علي ابو صوير بملعب ابو صوير بهدفين لهدف ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 49 نقطة ويتوقف رصيد ابو صوير عند 26 نقطة. وفي لقاء جمع بين الاشقاء فاز فاقوس علي بلبيس بملعب فاقوس بهدف نظيف ليرتفع رصيد فاقوس الي 40 نقطة ويتوقف رصيد بلبيس عند 29 نقطة وفي لقاء اخر يفوز ابو حماد علي النوبة السويسي برباعية لهدفين ليرتفع رصيد ابو حماد الي 30 نقطة ويتوقف رصيد النوبة عند 21 نقطة وفي اللقاء قبل الأخير يتعادل بلدية الإسماعيلية مع فريق ابو شحاته علي ملعب البلدية بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد البلدية الي 25 نقطة ويرتفع رصيد ابو شحاته الي 22 نقطة وفي لقاء صراع البقاء والهروب من الهبوط يفوز الشهداء علي القنطرة غرب علي ملعب الشهداء برباعية نظيفة ليرتفع رصيد الشهداء الي 24 نقطة ويتوقف رصيد القنطرة غرب عند 18 نقطة بينما فريق جنوب سيناء راحة هذا الاسبوع والذي تأكد هبوطه لدوري القسم الرابع من جديد بعد فشله في إثبات صعوده بداية الموسم من دوري القسم الرابع ليعود له من جديد. ترتيب جدول المجموعة السابعة بعد انتهاء الجولة 22: 1-الشرقية 57 نقطة 2-كهرباء الإسماعيلية 49 نقطة 3-فاقوس 40 نقطة 4-ابو حماد 30 نقطة 5- بلبيس 29نقطة 6-ابو صوير 26 نقطة 7-غزل السويس 26 نقطة 8-بلدية الإسماعيلية 25 نقطة 9-الشهداء 24 نقطة 10-ابو شحاته 22 نقطة 11-النوبة السويسي 21 نقطة 12-القنطرة 18 نقطة 13- جنوب سيناء 11 نقطة

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