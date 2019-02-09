رياضة | بعد هدفه أمام النجوم.. أيمن حفني يُنهي صيام 289 يومًا عن التهديف مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه أمام النجوم.. أيمن حفني يُنهي صيام 289 يومًا عن التهديف مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أيمن حفني لاعب الزمالك في تسجيل الهدف الأول للفارس الأبيض، في شباك فريق النجوم إف سي، في المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء هدف أيمن حفني في الدقيقة 71 من زمن المباراة. ولم يسجل أيمن حفني أي أهداف مع الزمالك منذ 289 يومًا تقريبًا، وتحديدًا منذ أن سجل هدفًا في فوز الزمالك على الأهلي 2-1 في لقاء الجولة الـ34 من الدوري الممتاز في الموسم الماضي، في المباراة التي اقيمت في 26 أبريل لعام 2018.

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