رياضة | أسطورة ريال مدريد: ما يقوم به سولاري يستحق الثناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد: ما يقوم به سولاري يستحق الثناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب بريدراج مياتوفيتش، النجم السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن إعجابه بالعمل الذي يقوم به المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مع الفريق.
وقال مياتوفيتش في تصريحات صحفية، عقب فوز الملكي على أتلتيكو مدريد 3-1: "علينا أن نهنئ سولاري، لأنه لو استحق شخص ما الثناء على هذا الفوز فسيكون هو المعني بذلك".
واختتم بقوله: "علينا الإستمرار بهذا الشكل لأن فبراير شهر معقد وما يهم هو كيفية إنهائه وليس البداية".
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