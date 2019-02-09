رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم "الصفقة الكبري" مقابل 60 مليون يورو وإيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من حسم "الصفقة الكبري" مقابل 60 مليون يورو وإيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، مقابل 60 مليون يورو بالإضافة لإنتقال لاعبه إيسكو لصفوف الفريق الإيطالي.

وذكرت مجلة "دون بالون" الاسبانية أن نادي يوفنتوس طلب الحصول على 120 مليون يورو للتخلي عن خدمات "ديبالا"، ولكن نادي ريال مدريد أبدي استعدادًا لدفع 60 مليون يورو وإيسكو لضم اللاعب الارجنتيني.

وأشارت التقارير إلي أن هناك عدة أندية ترغب في ضم اللاعب أبرزها، برشلونة، ومانشستر يونايتد، وليفربول، ولكن اللاعب نفسه يريد الانتقال لصفوف ريال مدريد وذلك يجعل فرصة الملكي للحصول علي خدماته أسهل.