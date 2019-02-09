رياضة | ريجيليون: الفوز على أتلتيكو يقربنا من الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريجيليون: الفوز على أتلتيكو يقربنا من الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سيرجيو ريجيليون، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، أن الديربي أمام أتلتيكو مدريد له طعم خاص، خاصة أن فريقه كان يعلم بأنه في حال الفوز سيقتربوا من الصدارة.
وقال ريجيليون في تصريحات صحفية بعد الفوز 3-1 على أتلتكو مدريد: "أتينا ونحن في وضع جيد جدًا، نحن نلعب كفريق واحد".
وأضاف قائلاً: "الانتصار وفوز الفريق هو الأهم".
واختتم: "سنقاتل على كل البطولات، خرجنا من الديربي بإيجابية تامة، وسنعمل للمزيد في المباريات القادمة".
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