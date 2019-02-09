رياضة | صعود ناصر ملوى 2001 للقطاعات بتعادله مع الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود ناصر ملوى 2001 للقطاعات بتعادله مع الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صعد فريق مركز شباب ناصر ملوى مواليد 2001 اليوم بعد تعادله مع فريق ناصر الفكرية بهدف لكلا منهما فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم على ملعب نادى الفكرية بابوقرقاص حيث أحرز أحمد ربيع هدية هدف ملوى الوحيد وتعادل ناصر الفكرية فى مباراة قوية من الطرفين للصعود لدورى القطاعات.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب ناصر ملوى إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثانى بينما ناصر الفكرية إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الثالث بعد المنيا المتصدر برصيد 34 نقطة بذلك يصعد المنيا وناصر ملوى إلى دورى القطاعات.

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى محمد يحيى المدير الفني للفريق محمد على مدرب عام أحمد طه مدرب حراس مرمى ومصطفى كمال أخصائي علاج طبيعي وعبدالمحسن على إدارى الفريق ومدير قطاع الناشئين محمود فرغل.