انت الان تتابع تفاصيل خبر الريال يحسم "ديربي مدريد" ويصعد لوصافة الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 08:25 مساءً - حسم نادي ريال مدريد "ديربي" العاصمة الإسبانية بفوزه في ملعب جاره اللدود، أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، السبت، في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي لكرة القدم.

حفل الشوط الأول بإثارة كبيرة بدأها البرازيلي كاسيميرو، الذي سجّل أول أهداف ريال مدريد على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، بطريقة أكروباتية جميلة سكنت شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة الـ16.

ولم يتأخر رد أتلتيكو مدريد كثيراً؛ إذ عادل الكفة بفضل مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ25، عقب لجوء حكم اللقاء خافيير ايسترادا فرنانديز إلى "تقنية الفيديو".

وقبل الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين، حصل الجناح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء، نفذها القائد سيرجيو راموس بنجاح في شباك "الروخي بلانكوس" بالدقيقة الـ43.

وألغى الحكم هدفاً لأتلتيكو مدريد أحرزه ألفارو موراتا في شباك فريقه السابق، بعد عودته إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي التسلل، وذلك في الدقيقة الـ54.

وكان موراتا قد دافع سنوات طويلة عن ألوان ريال مدريد، قبل أن يبيعه الأخير إلى تشيلسي الإنجليزي صيف 2017، لكن الأخير أعاره إلى الأتلتيكو، في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وعزز الويلزي غاريث بيل تقدم الفريق الملكي بهدف ثالث في شباك الأتلتيكو، موقّعاً على هدفه رقم "100" مع ريال مدريد في جميع البطولات، وذلك قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وأضحت الأمور "شبه مستحيلة" على أتلتيكو مدريد بعد طرد لاعبه الغاني توماس بارتي في الدقيقة الـ80؛ إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، لتنتهي المباراة بفوز فريق المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري على كتيبة دييغو سيميوني.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بفارق 5 نقاط عن برشلونة، في حين تجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة، ليتراجع الأخير إلى المركز الثالث.