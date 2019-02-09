شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يهزم بوردو ويعزز صدارته للدوري الفرنسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه بوردو 1 صفر اليوم السبت في المرحلة الرابعة العشرين للمسابقة.
ويدين سان جيرمان بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الاوروجوياني ادينسون كافاني الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.
الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 59 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل صاحب المركز الثاني.
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