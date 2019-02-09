شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يسقط في فخ الخسارة أمام الفتح بالدوري السعودي والان مع التفاصيل
الخليج 365- سقط فريق الشباب السعودي في فخ الخسارة أمام مضيفه الفتح صفر / 1 اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز الوحدة على الرائد 3 / 1.
ويدين الفتح بالفضل في هذا الفوز للاعبه إبراهيم الشنيحي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.
واضطر فريق الشباب لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد حسن معاذ فلاته.
وشهدت أيضا هذه المباراة إهدار كونستانتين بوديسكو، لاعب الشباب، ركلة جزاء في الدقيقة 66.
ورفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد الشباب عند 34 نقطة في المركز الرابع.
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