شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يعبر عقبة هيديرسفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

فاز آسنال على هيديرسفيلد، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت أهداف آرسنال عن طريق، أيوبي في الدقيقة 16، ولاكازيت في الدقيقة 44. هذا الفوز رفع رصيد آرسنال إلى النقطة 50، يقف بهم في المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد هيدسريفيلد عند النقطة 11 في المركز الأخير. الخليج 365-

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