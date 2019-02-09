شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق بورنموث واستعادة صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل

فاز ليفربول على بورنموث، بثلاثية نظيفة في المباراة

التي جمعت الفريقين اليوم

، على ملعب "إنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري

الإنجليزي الممتاز.

الخليج 365-

جاءت أهداف ليفربول عن طريق، ساديو ماني في الدقيقة 23، وفينالدوم في الدقيقة 33، ومحمد صلاح في الدقيقة 47.

ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 65، يقف بهم في قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 62، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 33 في المركز 10.