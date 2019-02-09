إعلامية سعودية تحتفل باتحاد جدة قبل مواجهة التعاون

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لم تخفي الإعلامية خديجة الوعل، انتمائها لنادي الاتحاد، إذ أعربت عن دعمها للاتحاد في مواجهة التعاون، مساء اليوم.
و ظهرت ” الوعل ” على حسابها الشخصي بموقع ” تويتر ” ، بصورة لها مرتدية تي شيرت العميد وتقوم بتقطيع كعكة فوز الاتحاد قبل بدء اللقاء، معلقة: ” إلك التوفيق ياعميد ” .
ويواجه الاتحاد التعاون، مساء اليوم، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل الاتحاد المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 29 نقطة.
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