موعد مباراة توتنهام وليستر سيتي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يتطلع السبيرز إلي إنتصار هام أمام نادي ليستر سيتي من أجل إستعادة حظوظه في المنافسة من جديد علي اللقب، خصوصا مع تعثر الليفر، وأيضا دخول السيتي في المنافسة، وبات الفارق قليل بينه وبين المتصدرين، فهل ينجح الفريق اللندني في الفوز علي حساب نادي ليستر سيتي القوي والعنيد، أم سيكون هذا اللقاء عنوان للتعثر خصوصا أن المنافس يأمل في الدخول إلي منتصف الجدول من الناحية المتقدمة.

اللقاء بين الفريقين سيكون غداً الأحد الموافق 10 / فبراير / 2019، وذلك في المواجهة التي تجمعهم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.

تنطلق مواجهة توتنهام وليستر سيتي فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت مكة المكرمة، مباراة توتنهام وليستر سيتي، فى لقاء من لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الثاني 2019.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليستر سيتي غداً

من المرتقب أن يتم نقل مباراة توتنهام وليستر سيتي، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 2، وذلك لأنها القناة المالكة لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة بطريقة الإشتراك المباشر لدي القناة أو عن طريق أقرب موزع للخدمة في المدينة التي تتواجد بها ويكون لديه حقوق توزيع.

المباراة توتنهام – ليستر سيتي الموعد الأحد 10 / فبراير / 2019 الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة بي إن سبورت 2 الملعب ويمبلي

بطاقة مباراة توتنهام وليستر سيتي غداً