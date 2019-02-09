آرسنال يضمد جراحه بالفوز على هيدرسفيلد

حقق اَرسنال فوزًا صعبًا على نظيره هيديرسفيلد تاون، بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أليكس إيوبي وألكسندر لاكازيت، أهداف اَرسنال في الدقاق 16 و44 على الترتيب، فيما سجل سياد كولاسيناك، هدف هيديرسفيلد الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 93.

وارتفع رصيد اَرسنال إلى 50 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة بالمركز الأخير.

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 10، فمن الناحية اليمنى، نايلز الكرة إلى ألكيس إيوبي، الذي توغل وسدد الكرة في الشباك الخارجية لهيديرسفيلد.

وسجل أليكس إيوبي، أولى أهداف المباراة لصالح الجانرز في الدقيقة 16، بعد عرضية من الجهة اليسرى من كولاسيناك، سددها إيوبي مباشرة في المرمى، لترتطم بأقدام كونجولو، لاعب هيديرسفيلد وتسكن الشباك.