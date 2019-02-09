التشكيلة الرسمية لمباراة اَرسنال وهيديرسفيلد تاون

أعلن أوناي إيمري، المدير الفني لاَرسنال، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة هيديرسفيلد تاون، اليوم السبت، بملعب جالفارم، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب بيير إيميريك أوباميانج، هداف اَرسنال في البريمييرليج، عن المباراة، بعدما غاب عن التشكيل الاحتياطي للجانرز أيضًا.

وجاء تشكيل الفريقين كالاَتي:

اَرسنال: "بيرند لينو، ميتلاند نايلز، كوسيلني، موستافي، مونريال، كولاسيناك، لوكاس توريرا، ماتيو جندوزي، مختاريان، أليكس إيوبي، لاكازيت".

هيديرسفيلد: "بين هامر، تومي سميث، تيرينس كونجولو، جوناثان هوج، جونينهو باكونا، ايلياس كاتشونجا، آرون موي، دياخابي، كريستوفر شيندلر، ماتياس يورجنسن، جايسون بونشيون".