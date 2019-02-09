مارسيال يسجل رقما شخصيا مع مانشستر يونايتد

وسجل مارسيال الهدف الثاني لفريقه في فولهام فث الدقيقة 23 من الشوط الأول ليتقدم فريقه بهدفين نظيفين.
ونشر موقع الإحصائيات squawaka على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر إحصائية تؤكد مدى فاعلية مارسيال وتأثيره داخل صفوف اليونايتد، حيث ساهم النجم الفرنسي بشكل مباشر في 50 هدفا سجلهم فريقه في الدوري الإنجليزي.
وسجل مارسيال هدفه رقم 33 مع اليونايتد في الدوري كما أنه صنع 17 هدفًا مع الفريق الإنجليزي.
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