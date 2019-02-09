الأهلي المصري يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني

أعلن مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي المصري، قائمة فريقه التي تغادر إلى تنزانيا مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفًا، على سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الملعب الوطني، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وضمت القائمة الحمراء 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف – محمد هاني – محمود وحيد – علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد – حمدي فتحي – إسلام محارب –عمرو السولية – ناصر ماهر – كريم نيدفيد –حسين الشحات.

خط الهجو: رمضان صبحي – جونيور أجايي – محمد شريف – صلاح محسن.

واستبعد لاسارتي كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب ووليد أزارو وأحمد فتحي ومروان محسن للإصابة، وأحمد حمودي لوجهة نظر فنية.

واكتسح الأهلي ضيفه سيمبا، السبت الماضي، بنتيجة (5-0)، على ملعب برج العرب، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال.