تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدورى الإنجليزى، ينطلق عندما يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو إيقاف نزيف النقاط وإستعادة صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً عندما يستضيف بورنموث في الخامسة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة "البريميرليج".

وحصد ليفربول نقطتين من أصل 6 بعدما اكتفى بالتعادل في المباراتين الماضيتين ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد وسط تراجع مبرر لأداء نجوم الريدز الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة كتيبة المدرب يورجن كلوب في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.