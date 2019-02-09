حقق فريق آرسنال فوزًا صعبًا، مساء اليوم السبت، على هيدرسفيلد بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 26 بالدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق آرسنال بالهدف الأول عن طريق أليكس أيوبي في الدقيقة 16 من اللقاء، قبل أن يضاعف ألكسندر لاكازيت النتيجة في الدقيقة 44 بتسجيل هدف ثانِ.

وسجل فريق هيدرسفيلد هدفه، بعما احرز كولاسيناك بالخطأ في مرمى فريقه آرسنال في الدقيقة الثالثة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

النني شارك في المباراة كبديل، بعدما قرر مدرب آرسنال الدفع به في الدقيقة 59 بدلا من توريرا، ليكمل المباراة حتى نهايتها.

وبتلك النتيجة ، وصل آرسنال إلى النقطة 50 في المركز الخامس بجدول تريب المسابقة، بفارق نقطة خلف مانشستر يونايتد رابع الترتيب، وبنفس رصيد تشيلسي صاحب المرتبة الخامسة، بينما تجمد رصيد عند 11 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة النني.. آرسنال يعبر هيدرسفيلد ويواصل زحفه نحو المربع الذهبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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