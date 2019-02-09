محمد صلاح يسجل.. ليفربول تفوز علي بورنموث 3 – 0

قاد محمد صلاح فريق ليفربول لإستعادة نغمة الانتصارات بتغلبه على بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ،اليوم السبت، بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

جاءت أهداف ليفربول ضد بورنموث عن طريق ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح في الدقائق 24 و34 و48 من عمر المباراة، ليرفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 65 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة.

التشكيلة الاساسية لنادي ليفربول ضد بورنموث ضمت كلاً من، أليسون فى حراسة المرمى، جيمس ميلنر، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فينالدوم، فابينهو، نابي كيتا، ساديو ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدفين في مباراة ليفربول وبورنموث إلا أن سوء الحظ وقف حائلاً دون ذلك، بعدما سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء في الدقيقة 45 أبعدها حرم أرتور بوروك حارس بورنموث إلى ركنية.

وفي المناسبة الثانية سدد محمد صلاح كرة قوية في الدقيقة 76 من عمر المباراة ارتطمت بالعارضة.

ونجح محمد صلاح في معادلة إنجاز لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي مع نادي ليفربول بعدما سجل هدفاً في شباك بورنموث.

محمد صلاح بات أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفاً فى موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

وسجل محمد صلاح 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الماضى مع ليفربول فيما سجل 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالى.

ورفع محمد صلاح رصيده من الاهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” إلى 17 هدفاً.

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