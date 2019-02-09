شكرا لقرائتكم عمر السعيد يفشل فى تسجيل الهدف الأول للزمالك ضد النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استلم عمر السعيد مهاجم الزمالك، الكرة بشكل نموذجى، وسددها على مرمى النجوم، إلا إنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 59 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد. وجاء تشكيل النجوم كالتالى.. حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين

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