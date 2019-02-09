شكرا لقرائتكم محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لاستعادة صدارة البريميرليج.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزى.

الهدف الأول سجله السنغالى ساديو مانى فى الدقيقة 24 من ضربة رأس، وهو الهدف رقم 12 له هذا الموسم فى البريميرليج، فيما سجل الهولندى فاينالدوم الهدف الثانى فى الدقيقة 34.

فى الشوط الثانى أضاف محمد صلاح هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 48 بتمريرة رائعة من البرازيلى فيرمينو.

وبات محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يحرز 20 هدفاً فى موسمين متتاليين منذ موسم 2013-2014، ليعادل إنجاز مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز فى موسمى 2012-2013 و2013-2014.

وسجل محمد صلاح 44 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الماضى مع ليفربول فيما سجل 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالى.

ورفع الفرعون المصرى رصيده من الاهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" إلى 17 هدفاً.

وقدم محمد صلاح مباراة رائعة، حيث كان مصدر خطورة دائم على مرمى المنافس، وبالإضافة للهدف تصدت العارضى لتسديدته القوية فى الشوط الثانى.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة، ليستعيد صدارة البريميرليج من مانشستر سيتى بفارق 3 نقاط، وذلك قبل مواجهة السيتى غدا أمام تشيلسى.



الهدف الثانى

صلاح وفيرمينو

فرحة لاعبى ليفربول

ماني يحتفل بالهدف

هدف صلاح