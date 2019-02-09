الزمالك والنجوم حبايب فى الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك والنجوم بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

وقد مرت الدقائق الأولى عبارة عن جس نبض بين الفريقين ولم تسنح هجمات خطرة على حارسى المرمى ، وأن امتلك لاعبو النجوم منطقة وسط الملعب ومثل صلاح أمين مهاجم الفريق خطورة على محمود جنش حارس الزمالك .

وفى الدقيقة 17 حاول الزمالك الضغط وامتلاك منطقة المناورات بفضل تحركات يوسف أوباما وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ، إلا أن لاعبو النجوم مالوا للدفاع والتصدى للعديد من الهجمات .

وفى الدقيقة 26 ينفرد إبراهيم حسن بعصام الحضرى حارس النجوم من ناحية اليمين بعد تمريرة سحرية من أوباما إلا أن إبراهيم حسن وضعها خارج المرمى

وفى الدقيقة 41 سدد صلاح أمين كرة قوية خارج مرمى الزمالك ، وفى الدقيقة 44 احتسب محمد عادل ضربة حرة مباشرة للزمالك لعبها فرجانى ساسى مرت فوق قائم النجوم .

وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين