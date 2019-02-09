شكرا لقرائتكم ريمونتادا تاريخية من هوفنهايم أمام بوروسيا دورتموند.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط بوروسيا دورتموند فى فخ التعادل الإيجابى أمام ضيفه فريق هوفنهايم بثلاثة أهداف من كل جانب، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني.

أنهى دورتموند الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية نظيفة جاءت عن طريق جادون سانشو وماريو جوتزه فى الدقيقتين 32 و 43 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى عزز رافائيل جوريرو من تقدم دورتموند بالهدف الثالث فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ولكن نجح هوفنهايم فى تسجيل ثلاثية خلال 12 دقيقة جاءت عبر إسحاق بلفوضيل هدفين وبافيل كاديرابيك فى الدقائق 75، 83 و 87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده للنقطة 50 فى صدارة الدوري الألمانى، بينما رفع هوفنهايم رصيده للنقطة 30 فى المركز التاسع.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

فرايبورج 3 – 3 فولفسبورج

بوروسيا مونشنجلادباخ 0 – 3 هيرتا برلين

هانوفر 2 – 0 نورنبيرج

لايبزيج 0 – 0 إينتراخت فرانكفورت



جادون سانشو

دورتموند وهوفنهايم

فرحة الهدف الأول

لقطة من اللقاء