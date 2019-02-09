شكرا لقرائتكم أول تعليق من تركى آل الشيخ على تأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز الشكر لاتحاد الكرة المصري بسبب حرص الأخيرعلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة فى الدوري العام.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" أشكر اتحاد الكرة علي حرصه علي تطبيق مبدأ " تكافؤ الفرص " بين الفرق المتنافسة علي الدوري العام وبيراميدز جاهز للعب في اي بطولة .. دوري .. كأس .. دعما للاتحاد في تنظيم مسابقاته بنجاح قائمة علي العدل بين كل الاندية ... شابو الاستاذ المحترم هاني ابوريدة".

وكانت أزمة قد نشبت خلال الأيام الماضية بسبب رفض بيراميدز خوض مبارياته في الدوري المصري سوى بعد انتهاء الأهلي من مؤجلاته.

وقرر اتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز لأجل غير مسمى، ولحين انتهاءه من مؤجلاته والتي سيكون آخرها أمام الزمالك يوم 30 مارس.