شكرا لقرائتكم خيتافي يستغل نقص سلتا ويتجاوزه بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط فريق سلتا فيغو في فخ الخسارة أمام مضيفه خيتافي 1 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله نيستور أراوخو في الدقيقة الثانية، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد ماكسيمليانو غوميز في الدقيقة 37 ليضطر لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل فريق خيتافي النقص العددي بصفوف سلتا فيغو وسجل ثلاثة أهداف عن طريق خايمي ماتا (هدفين) الأول في الدقيقة 39 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 81 وأضاف خورخي مولينا هدفا في الدقيقة 62.

ورفع خيتافي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.